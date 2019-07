Kalejdoskop

Diabelski płacz

„DEVIL MAY CRY 5” OD RAZU RZUCA GRACZA W WIR AKCJI. Fabuła jest banalna i przewidywalna, ale przecież nie dla niej sięga się po tę serię. Tu chodzi o widowiskową i pełną krwi walkę z demonami. Wybieramy jednego z trzech bohaterów i za pomocą ogromnego miecza czy innej broni rzucamy się na przeciwnika przybyłego z otchłani piekła. Sposób gry został znakomicie dopracowany, przez co wykonywanie skomplikowanych combosów nie powinno być problemem nawet dla nowicjuszy, którzy nie obsługują pada intuicyjnie. Magicy z firmy Capcom zadbali o to, by każdy z 20 rozdziałów, jakie przyjdzie nam przejść, był inny i wizualnie jak najbardziej mroczny. Do tego dochodzą świetnie zrealizowane wstawki filmowe. Gdyby jeszcze kamera nadążała za wszystkim, co się dzieje na polu bitwy, to byłaby rozrywka idealna. Niestety, niekiedy kadr ukazujący poczynania naszego bohatera ucieka gdzieś w bok. I szkoda, że aby ukończyć grę wystarczy nieco ponad 10 godzin. Dawid Muszyński

DAWID MUSZYŃSKI Devil May Cry 5 Dystrybutor: Cenega Platforma: PS4, PC, XONE