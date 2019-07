Podróże są ucieczką od rzeczywistości

Wydarzeniem, które odmieniło moje nastoletnie życie, była śmierć JOHNA LENNONA. Mój młodzieńczy bunt nie był jedynie zachowaniem inicjowanym przez burzę hormonów, dzięki Lennonowi był, nazwijmy to, buntem intelektualnym.

* PODRÓŻUJĘ NIE PO TO, BY MÓC POCHWALIĆ SIĘ U CIOCI KRYSI NA IMIENINACH, GDZIE BYŁEM. Jestem orientalistą, kończyłem kulturoznawstwo, od lat 90. siedzę w dziennikarstwie. Uzbrojony w narzędzia akademickie, wiedzę, w doświadczenie reporterskie, znajomość kilku języków – staram się opowiedzieć o świecie wszystkim, którzy nie mają do niego dostępu takiego jak ja. Nie wszyscy dojadą tam, gdzie ja, i nie wszyscy obserwują go tak, jak ja. Niektórzy nawet nie chcą tego robić, bo wolą leżeć przy hotelowym basenie, a nie rozmawiać z mieszkańcami Antananarywy. Podróże są dla mnie UCIECZKĄ OD RZECZYWISTOŚCI, od której bez przerwy dostaję w pysk. Wciąż SZUKAM SWOJEGO DOMU, nie mam na myśli tylko czterech ścian, ale też LUDZI i ATMOSFERĘ, którzy go tworzą.