Przewrót pokoleniowy w PiS

Na 41 okręgów wyborczych do Sejmu w 25 na czele list stanęli inni politycy niż cztery lata temu. – Jarosław Kaczyński postawił na nowy rozdział w partii, na jej unowocześnienie – twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu prezes PiS podczas pikniku w miejscowości Kuczki-Kolonia koło Radomia rzucił, że ma już swoje lata i być może przed następnymi wyborami kto inny będzie na jego miejscu. Na politykach PiS nie zrobiło to większego wrażenia. – Nikt się już na to nie nabiera. Prezes nie raz mówił takie rzeczy, a potem uważnie się rozglądał, kto jak reaguje – śmieje się jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy. Inny z naszych rozmówców dodaje: – Gdyby prezesa zabrakło, wszyscy rzuciliby się sobie do gardeł. Dlatego w rychłe odejście Kaczyńskiego z polityki mało kto wierzy. Ale biologia ma swoje prawa, a prezes PiS skończył w tym roku 70 lat. Być może dlatego przystąpił do przebudowy partii.