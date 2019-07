Oś Warszawa – Berlin

To, co się teraz dzieje pomiędzy Polską i Niemcami, zasługuje na szczególną uwagę. Tak bardzo bowiem odbiega od stereotypowych wyobrażeń, powszechnie uznawanych niby-prawd, a przede wszystkim od obowiązującego tonu politycznej propagandy. Gdyby chcieć pokrótce streścić owe wyobrażenia i niby-prawdy, można by to zrobić w takich oto trzech punktach. Po pierwsze, cechą niedawnych rządów Donalda Tuska była uległość wobec Niemiec, czego koronnym dowodem była sławna berlińska mowa Radka Sikorskiego oraz europejska kariera samego Tuska, którą zawdzięcza on przecież nie wpływom polskim, ale niemieckim w Brukseli.