Mężczyźni boją się kobiet z charakterem

Jest pani laureatką ShEO Awards 2019 tygodnika „Wprost” w kategorii „Ikona kultury”. Nie boi się pani określenia „ikona”?

Odbieram to bardzo pozytywnie. To znaczy, że wypracowałam styl, który inspiruje innych, dziś chyba już trzecie pokolenie. Nie traktuję tego określenia jako życiowej klamry. Nie obrażam się, gdy mówią o mnie „legenda”, w końcu mam na koncie 40 lat pracy artystycznej, mnóstwo tekstów, przebojów, tras koncertowych, kreacji. Mam fanów na całym świecie. To wielki dorobek, zdaję sobie z tego sprawę. Te określenia, „ikona” czy „legenda”, traktuję jednak raczej jako sygnał, że ludzie cały czas są ciekawi, co jeszcze pokażę w życiu artystycznym.