7 faktów, których nie wiesz o zdrowiu Polek

POLKI PRZECIĘTNIE ŻYJĄ O OSIEM LAT DŁUŻEJ OD POLAKÓW – średnia długość życia kobiety w Polsce to prawie 82 lata. Tyle że taka właśnie była przeciętna długość życia kobiet w Unii Europejskiej… 11 lat temu. Dziś do średniej UE brakuje nam dwóch lat. A od Hiszpanek Polki żyją krócej aż o cztery lata. Demografów niepokoi to, że w ostatnich latach długość życia Polek rośnie bardzo powoli. Powód? Styl życia (palenie papierosów, nieprawidłowa dieta i brak ruchu prowadzące do nadwagi i otyłości), późniejsze niż w innych krajach UE wykrywanie chorób, brak dobrej organizacji leczenia. Na długość życia Polek w dużym stopniu mają wpływ nie tylko geny i styl życia, ale też miejsce zamieszkania. Kobiety w województwie śląskim i łódzkim żyją o dwa, trzy lata krócej niż np. mieszkające na Podkarpaciu. To w dużej mierze wina zanieczyszczonego powietrza.