Mafia w pigułce

Paulina Szczęsna przyleciała we wtorek z Londynu do Suwałk na pogrzeb swojej mamy. Ze stresu zapomniała wziąć ze sobą leki na tarczycę. Była przekonana, że kupi je w pierwszej lepszej aptece. Ale okazało się, że przepisany jej przez miejscowego lekarza Euthyrox 100 (0,1 mg) dostępny jest, owszem, tylko ponad 500 km od Suwałk. W Golinie w województwie wielkopolskim. – Ten lek jest praktycznie niedostępny na terenie naszego kraju – mówi z rozbrajającą szczerością konsultant na infolinii Ministerstwa Zdrowia. Infolinii, która ma pomagać pacjentom w znalezieniu brakujących lekarstw. Na nasze pytanie, co ma w takim przypadku zrobić pani Paulina, konsultant odpowiada, że nie jest od udzielania porad, tylko od informacji, gdzie leki można najbliżej nabyć. Pani Paulina nie ma prawa jazdy. Autobusem dojedzie z Suwałk do Goliny w 16 godzin. Z zaledwie czterema przesiadkami.