Wydarzenie

Zapiski i sentencje Máraia

Wielu pisarzy prowadziło przez lata dzienniki – jedni z próżności, by wraz ze śmiercią nie zniknąć z rynku i jeszcze czymś nowym zaskoczyć świat. Inni z powodów praktycznych, by na szybko notować obserwacje i myśli, które mogą się przydać do przyszłych utworów. Jeszcze inni, by przed samymi sobą zamaskować okresy twórczej bezsilności, a niektórzy traktując formę dziennikową jako odmianę felietonistyki, publikowali zapiski na bieżąco. Natomiast wybitny węgierski pisarz i eseista Sándor Márai swój dziennik zaczął pisać w 1943 r. – można powiedzieć – z rozpaczy, z frustracji, z poczucia samotności, ale po kilkudziesięciu latach uświadomił sobie, że powstaje pod jego piórem potężne dzieło historyczne, które staje się jego najważniejszym utworem – opis świata w czasach wielkich przemian i dramatów.