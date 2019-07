Grzechy przyszłości

Z jakiegoś powodu reżyserzy pokochali ostatnio dystopie. Wi Ding Ho też idzie tą drogą. Przenosi widzów do 2049 r. Maluje rzeczywistość, w której każdy ma pod skórą identyfikujący go czip, rynek zalewają narkotyczne eliksiry młodości, a podziały ekonomiczne zrodziły gigantyczną szarą strefę. Również bohater, starszy glina, jest (niemal karykaturalnie) posępny. W pierwszej scenie pobije partnera żony, której nie chce dać rozwodu. Później akcja skacze w czasie o całe dekady, aby wytłumaczyć zawiłą historię policjanta i źródło przemocy, która niegdyś w nim zaszczepiona, nie pozwala mu wyzwolić się ze swojego kręgu. Niełatwo wchodzi się w konwencję „Cities Of Last Things”. Ale warto. To mroczny i gorzki thriller o systemie, który potrafi zniszczyć człowieka.

„CITIES OF LAST THINGS” reż. Wi Ding Ho, Netflix