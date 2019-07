Kaszanka poetycka

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Burns poświęcił temu daniu jeden ze swoich licznych poematów, zatytułowany „Address to a haggis”, czyli „Oda do kaszanki”. Zarówno poezja Burnsa, jak i sama potrawa są dla Szkotów na całym świecie symbolem tożsamości narodowej. Czym różni się haggis od polskiej kaszanki? W wyglądzie i smaku nie ma dużej różnicy, ale składniki są zupełnie inne. W miejsce kaszy używa się zmielonych płatków owsianych, do tego dochodzą posiekane owcze podroby, a wszystko upychane jest w baranich jelitach. Do haggis podaje się gotowane ziemniaki i potrawkę z brukwi.