Tajna misja Macierewicza

Gdy w połowie lipca posłowie PO Paweł Suski i Cezary Tomczyk odebrali wezwanie przed komisję smoleńską Antoniego Macierewicza, nie potrafili ukryć zdziwienia. Niewiele ich łączy ze sprawą smoleńską, chyba tylko to, że kiedyś lecieli tupolewem Tu-154M o numerze bocznym 101. Idąc na przesłuchanie, czuli się trochę dziwnie, wszak miesiąc wcześniej Macierewicz rzucił do nich w Sejmie ostrzeżenie: „Będą panowie siedzieć!”. Sama siedziba podkomisji Macierewicza też wzbudza lekki dreszczyk emocji – proceduje ona przy warszawskiej ulicy Kolskiej w oddziale Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. – Ogrodzenie oplata drut kolczasty, w sąsiedztwie są izba wytrzeźwień i cmentarz – relacjonuje Suski. A to był dopiero początek dziwnych zdarzeń.