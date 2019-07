Cienki śpiew trzech tenorów

W ubiegłym tygodniu został zaprezentowany pierwszy sondaż uwzględniający porozumienie Wiosny, Razem i SLD. W badaniu Estymatora przeprowadzonym w połowie lipca koalicja lewicowa zdobyła poparcie 9,5 proc. głosów. Niby dobrze, bo próg dla koalicji wynosi 8 proc. Ale jak na inicjatywę nową, która powinna zgarnąć premię za świeżość i jedność – to jednak trochę mało. Podobno istnieją wewnętrzne sondaże dające koalicji Wiosny, SLD i Razem kilkanaście procent poparcia. Tyle że nikt ich nie widział. Połączona lewica teoretycznie powinna ucieszyć wszystkich wyborców na lewo od PO. Nareszcie grupa ludzi o podobnych wartościach i poglądach postanowiła wspólnie iść do wyborów. Pal sześć, że jeszcze niedawno obrzucali się błotem w mediach. To zdarza się wszystkim partiom walczącym o ten sam elektorat. Rzecz w tym, że wiarygodność tej grupy pozostawia wiele do życzenia.