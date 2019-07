Cyfrowa przyszłość Polaków

Marta Szuma

Dziewięciu na dziesięciu internautów twierdzi, że dostęp do sieci bardzo ułatwił im życie, a siedmiu na dziesięciu, że załatwiają przez internet wszystko, co możliwe – wynika z badań Kantaru „Internet w życiu Polaków, czerwiec 2019”. Do Ministerstwa Cyfryzacji wpływa coraz więcej próśb o pomoc w podłączeniu do szybkiego internetu, bo mimo inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kraju nadal są miejsca, gdzie nie ma dostępu do internetu o wysokich przepustowościach. I to mimo tego, że na wypełnianie tych plam Polska w kończącej się unijnej perspektywie finansowej przeznaczyła 4 mld zł. Zaraz zaczną się też negocjacje kwot dla przyszłej perspektywy 2021-2027. Trzeba się jednak szykować, że pieniędzy będzie mniej. Pojawi się też pytanie, na ile inwestować środki unijne w infrastrukturę i czy nie przekierować większego strumienia na kompetencje cyfrowe Polaków.