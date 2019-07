Hossa Bessa

Księżycowe buty

1,7 mln zł kosztuje najdroższa para trampków na świecie. W zeszłym tygodniu znany dom aukcyjny Sotheby’s poinformował, że na internetowej aukcji wylicytowano nieużywaną parę butów Nike „Moon Shoe” z 1972 r. Model zaprojektował współzałożyciel Nike Bill Bowerman. Księżycowy but miał jak na tamte czasy innowacyjną podeszwę, która zapewniała lepszą przyczepność podczas biegu. Pierwsze modele były testowane przed olimpiadą w Monachium w 1972 r. Nazwa „Moon Shoe” wzięła się stąd, że buty zostawiały ślad podobny do tego odciśniętego przez amerykańskich astronautów na Księżycu. Nike pobiły parę conversów z autografem Michaela Jordana, który występował w nich podczas finału igrzysk olimpijskich w 1984 r. Sprzedano je za ok. 700 tys. zł, czyli ponad dwa razy mniej niż księżycowe trampki.