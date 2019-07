Nie tylko męska sprawa

Zabójców libido jest co najmniej kilku: stres, używki, depresja, spadek testosteronu. Gorzej, że erekcja wciąż jest tematem tabu. A co na to matka natura?

Prawdziwy mężczyzna zawsze może” – myśli pewnie większość z nas. Nie bez powodu więc mężczyźni (szczególnie ci młodsi) wstydzą się otwarcie rozmawiać o problemach z erekcją nawet ze swoimi partnerkami, co przekłada się na relacje w związku. Żarty o zażywaniu viagry może i bawią, ale nie wzięły się znikąd. Zanim jednak zdecydujemy się na jej zakup (a wspomnieć należy, że jest to lek na receptę i lepiej nie łasić się na podejrzane specyfiki z internetu), warto zastanowić się, co może być przyczyną problemu i które naturalne sposoby warto wypróbować.