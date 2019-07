Wakacje z celebrytami

Paulina Młynarska pytana o drogę od dziennikarki do podróżniczki i organizatorki wypraw, którą w ostatnich latach przeszła, mówi, że to coś, co zupełnie naturalnie „wyszło”. Równolegle z pracą w mediach, jako doświadczona i znana pani z telewizji, zaczęła szkolić ludzi z wystąpień publicznych. Najpierw w korporacjach i firmach zajmujących się PR-em. Potem, gdy w jednej z książek opisała, że robi takie szkolenia, a czytelniczki zaczęły dopytywać, kiedy zorganizuje warsztaty, na które każdy mógłby się zapisać, postanowiła szkolić u „siebie”, czyli w Kościelisku, gdzie mieszkała. W tym samym czasie jej córka zaczęła się usamodzielniać, poszła na studia i właśnie wtedy Młynarska zaczęła na poważne praktykować jogę. – Podróżując, zaczęłam korzystać z okazji, by w Indiach i na Sri Lance odwiedzać aśramy. Joga w naturalny sposób przeniknęła do mojej pracy szkoleniowej – przyznaje dziennikarka i publicystka.