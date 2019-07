Wyjazdy w pojedynkę

Anita Czech

No partner? No problem!” – to nie reklama portalu randkowego, ale biura turystycznego na Krecie. A gdyby ktoś miał wątpliwości, o co chodzi, już w drugim zdaniu pada: „W końcu Afrodyta wyszła z piany właśnie w Grecji”. Mniejsza z tym, że wydarzyć to się miało na Cyprze, który teraz jest podzielony… Ale już wyskakują kolejne reklamy kolejnych miejsc: „Tu nie będziesz sam!”, „Spotkasz u nas innych singli”. A w tle impreza w bikini na plaży. Już same nazwy resortów mówią, czego się spodziewać: Hedonism II na Jamajce to numer 1 w kategorii „dla singli” według portalu TripsToDiscover.com, Temptation (pol. pokusa) w meksykańskim Cancun zajmuje miejsce drugie.