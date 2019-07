Urok Camilleriego

Andrea Camilleri, „GRA LUSTER”, Noir sur Blanc

Wydarzenie jest, ale – niestety – smutne. W dniu, w którym do polskich księgarń trafiła kolejna powieść Andrei Camilleriego, jej autor zmarł. Camilleri nie był pisarzem wybitnym, ale trudno spotkać kogoś, kto by nie lubił jego powieści. Zaczął pisać, gdy dobiegał siedemdziesiątki i pewnie nie chciało mu się już trudzić reżyserowaniem teatralnych przedstawień, co robił zawodowo od wczesnych lat 50. ubiegłego wieku. Pochodził z Sycylii i tam umieścił akcję wszystkich swoich powieści.