Niedyskrecje parlamentarne

KIEROWNICTWO SLD JEST WKURZONE NA KOALICJĘ OBYWATELSKĄ O PODBIERANIE DZIAŁACZY I WSTAWIANIE ICH NA WŁASNE LISTY. – BARBARA NOWACKA z DARIUSZEM JOŃSKIM [były wiceprzewodniczący SLD – red.] obdzwaniali ludzi jak szaleni, żeby kogoś skaptować, kilka osób spuściło ich po brzytwie, ale kilka wyciągnęli – opowiada polityk SLD. Do Koalicji Obywatelskiej przystali m.in.: KATARZYNA PIEKARSKA, była wiceprzewodnicząca SLD, i JERZY WENDERLICH, były wicemarszałek Sejmu z Sojuszu. – Wenderlich poinformował Czarzastego, że zamierza kandydować do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej i spytał, co on na to. Czarzasty odpowiedział, że przecież nie będzie go zwalczał – opowiada polityk SLD. Na tym właśnie zasadza się przebiegłość GRZEGORZA SCHETYNY, szefa PO – wyciąga z SLD takich ludzi, żeby partii głupio było wystawiać im kontrkandydatów.