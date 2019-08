Przeszłość do przeróbki

Lewo

ZACZNIJMY OD MAŁEGO QUIZU. Z kim walczyli Powstańcy Warszawscy? A. Z faszystami; B. Z komunistami; C. Z LGBT. Które z polskich powstań było najważniejsze? A. Listopadowe; B. Warszawskie; C. Powstanie PiS. Kto doprowadził do upadku komunizmu w Polsce? A. Jarosław Kaczyński; B. Lech Kaczyński; C. Bracia Kaczyńscy. Która z formacji wojskowych zbudowała niepodległość Polski PiS? A. Żołnierze niezłomni; B. Żołnierze wyklęci; C. Ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego.