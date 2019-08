Operacja Szydło

Beata Szydło dwukrotnie przegrała w Parlamencie Europejskim (PE) tajne głosowanie na szefową komisji ds. zatrudnienia. Jej kandydatura została oprotestowana przez blok socjalistów, liberałów i zielonych. Przeciwko niej musiała też głosować część chadeków. Liberałowie nie kryli, że nie chcą na tym stanowisku ani Szydło, ani żadnego innego Polaka. Powód? Nie popierają kandydatów z krajów objętych procedurą art. 7. Ale pojawił się też wątek dyrektywy o pracownikach delegowanych forsowanej przez Francję, którą przyjęła komisja, a Polska była jej przeciwna. PiS grzmiał, że złamano zasadę, wedle której to grupa obsadzająca dane stanowisko decyduje, kto je zajmie, a komisja to tylko zatwierdza. Z naszych informacji wynika jednak, że PiS nie zadbał, by Szydło dostała to stanowisko.