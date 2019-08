Doradcy PiS się pomylili

Media od tygodnia żyją podróżami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i jego rodziny wojskowymi samolotami. Pech u progu kampanii wyborczej?

Wizerunkowo to nie jest dobre, ale do złamania prawa nie doszło. Te kwestie nie były uregulowane. Przecież sam, gdy jechałem do MSZ służbowym sa mochodem i widziałem córkę na przystanku autobusowym, to ją zabierałem i podwoziłem kilka przecznic. Nie wiem, w jaki sposób naraziłem Skarb Państwa i na co. Politycy są ludźmi i mają rodziny, z którymi chyba nadal mamy prawo żyć.

W przypadku marszałka Sejmu nie chodzi o podwózkę, tylko o loty rządowe objęte procedurą HEAD.

Czy na pokładzie takiego samolotu są dwie osoby więcej czy mniej, to koszty podróży są takie same. Natomiast trzeba uregulować, kto może wejść na pokład, a kto nie. Premier Donald Tusk latał jak najęty rządowymi samolotami. Woził nie tylko rodzinę, ale i narzeczonych córki. Nikt na to nie zwracał uwagi. Jak w każdym państwie, i w Polsce jest grupa polityków na wysokich stanowiskach. Muszą być chronieni.