Macho 3.0, czyli chłopaki też płaczą

Odważny czy romantyczny? Stanowczy czy empatyczny? Czuły czy barbarzyńca? Od kilku lat trwa dyskusja, jak się zmienia model współczesnego mężczyzny. I czy tradycyjny macho to przeszłość, która odchodzi do lamusa, czy raczej wyczekiwana przyszłość i konkretna odpowiedź na trwający kryzys męskości. W książce „Macho. Instrukcja obsługi” seksuolog Andrzej Gryżewski z dziennikarzem Arturem Górskim opisują i wykpiwają tradycyjnego macho – samca, który znaczy teren i pogardza wszystkim, co słabsze, a w głębi duszy jest pogubionym i niepewnym siebie człowiekiem (wywiad na str. 29). Trudno się jednak zgodzić z tym, że taka właśnie jest większość polskich mężczyzn.