W książce „Macho, instrukcja bsługi”, którą napisaliście wspólnie Arturem Górskim, nabijacie się mężczyzn typu macho.

Bo ten typ często przekracza już granice mieszności i staje się żenujący. To wdzięczy temat do stand-upów i jak w zwierciadle dbija przywary naszego społeczeństwa. poro się pisze o typowych Januszach. Włanie taki jest polski macho: sam nachapałby ię jak najwięcej, ale od siebie niechętnie oś daje. Co najwyżej kuglarskie sztuczki.

Ale taki macho to gatunek na ymarciu, co pokazał nasz ranking.

Niestety nie. Postawa macho to dpowiedź na kryzys męskości. Faceci nie iedzą, kim są, więc wkładają maskę.