Turboagresja

Leszno. Teren zabudowany, skrzyżowanie w Al. Krasińskiego. Lipcowe południe, widoczność doskonała. Przez pasy przechodzi kobieta. Wtem na przejście wjeżdża czarne porsche, kierowca zatrzymuje się gwałtownie tuż obok pieszej. Przestraszona gestem ręki zwraca mu uwagę. Rosły, łysy mężczyzna o sylwetce mięśniaka wychodzi z auta, uderza kobietę w twarz otwartą dłonią. Wraca za kierownicę i rusza. Kobieta wciąż stoi przed maską samochodu, więc mięśniak pcha ją autem kilka metrów, gotów przejechać. „Skandaliczne zachowanie kierowcy porsche w Lesznie! Obejmujemy sprawę postępowaniem z urzędu. Jeszcze dziś przesłuchamy pokrzywdzoną kobietę. Kierowca wkrótce usłyszy zarzuty” – napisał na Twitterze Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. I zamieścił filmik z monitoringu. Po sześciu dniach policja namierzyła pod Andrychowem i zatrzymała 35-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Usłyszał zarzuty, za które grozi mu do trzech lat więzienia. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie, chociaż kierowca porsche tłumaczył, że został sprowokowany. Filmik z nagraniem tego zajścia, który obiegł cały kraj, wywołał powszechne oburzenie, ale nie należy się łudzić – to nie był odosobniony przypadek. Agresja na polskich drogach to norma, a do podobnych scen dochodzi codziennie.