Chorzy na cywilizację

Dlaczego chorzy z niewydolnością serca umierają dziś szybciej niż pacjenci z niektórymi nowotworami? Co sprawia, że cukrzyk ma nawet pięciokrotnie większą szansę na zawał? Wreszcie – dlaczego najprostsza recepta na zdrowie jest jednocześnie tak trudna do zastosowania? – czyli wszystko, co warto wiedzieć o chorobach cywilizacyjnych.

Małgorzata Dobrowolska Niewydolność serca, cukrzyca, nowotwory i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to największe problemy zdrowotne mieszkańców krajów rozwiniętych, a więc także Polaków, ale dla wielu nadal pozostają tajemnicą. Wyjaśniamy, kogo atakują i z jakimi wiążą się zagrożeniami. Cukier działa na nerwy Według danych NFZ na cukrzycę leczy się 2,7 mln Polaków, ale lekarze szacują, że kolejne 3 mln osób ma stan przedcukrzycowy. Wielu z nich wkrótce nie obejdzie się bez leków, w tym insuliny, traktowanej w cukrzycy jako medykament ostatniej szansy. Oprócz groźnych zmian w naczyniach krwionośnych, cukier powoduje uszkodzenia nerwów – zarówno obwodowych, jak i układu autonomicznego, który steruje czynnościami organizmu niezależnie od naszej woli. Uszkadzając te pierwsze, powoduje brak czucia w kończynach (który często prowadzi do amputacji tzw. stopy cukrzycowej) lub przeciwnie, potworny ból. Działając na układ autonomiczny, sprawia, że chory może nie czuć objawów niedocukrzenia, a nawet zawału. Neuropatia to też przyczyna niepowodzeń w sypialni oraz depresji.