Morze szowinizmu

Ocean ciągle próbuje cię zabić. Bez przerwy” – od tego zdania zaczyna się „Maiden”. Alex Holmes opowiada o pierwszych kobietach, które wzięły udział w regatach Whitbread w 1989 r. Nikt nie wierzył, że Tracy Edwards skompletuje 12 żeglarek, znajdzie sponsorów, wystartuje w zawodach, wreszcie, że załoga dopłynie do mety, i to z dobrym wynikiem. Jednak wnikliwy dokument jest przede wszystkim historią walki o równouprawnienie. Reżyser pokazuje, jak – przecież nie tak dawno temu – w Wielkiej Brytanii silne były stereotypy. Jak nisko wisiał „szklany sufit” i mocno trzymała przy ziemi „lepka podłoga”. Przytacza komentarze mediów, rywali, kibiców. Ówczesne. Ale i dzisiaj starszy dziennikarz sportowy „Guardiana” do kamery tłumaczy: „To były kobiety. Nie mogliśmy spodziewać się niczego poza porażką”.

„MAIDEN”, reż. Alex Holmes, Gutek Film