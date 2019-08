Warszawski sen

To jeden z najmądrzejszych sposobów obchodzenia rocznicy Powstania Warszawskiego. W ubiegłym roku Masecki i Młynarski składali na początku sierpnia hołd Mieczysławowi Foggowi, w tym roku wielki album „For Warsaw with Love” proponuje Michał Urbaniak. Najbardziej znany polski jazzman płytę zaczyna znamiennym zawołaniem „Free your mind / Free your soul”. Potem – biorąc za punkt wyjścia stare melodie stolicy – rozpoczyna to, w czym jest najmocniejszy: dialog współczesności z klasyką, żonglerkę nowoczesnymi i starszymi brzmieniami. I jak zwykle u Urbaniaka – konwencje trzeba przyjąć i pójść z duchem odartej z reguł swobody. Słynny jazzman dwa lata temu w wywiadzie dla „Wprost” wychwalał ducha wolności artystycznej Nowego Jorku. Dziś wysyła w świat podobny komunikat – tylko o Warszawie.

Michał Urbaniak, „FOR WARSAW WITH LOVE”, Muzeum Powstania Warszawskiego/Agora