Na kruchym lodzie

MOŻNA BYŁOBY CHYBA POWIEDZIEĆ: UMARŁ KRÓL, NIECH ŻYJE KRÓL – tydzień temu żegnaliśmy włoskiego mistrza kryminałów Andreę Camilleriego, a już widać, że w naszych księgarniach zameldował się pisarz, który może go zastąpić. W ubiegłym roku wydawnictwo Noir sur Blanc ruszyło z cyklem historycznych kryminałów Maurizia de Giovanniego, a teraz Muza wydaje drugi z cyklu o inspektorze Lajacono (pierwszy ukazał się styczniu). I to jest świetna wakacyjna lektura. De Giovanni nie jest tak wesoły jak Camilleri, jego bohater nie jest takim sybarytą, jak komisarz Montalbano zmarłego mistrza – to facet po przejściach, który odbudowuje swoją pozycję w zawodzie, na dodatek przeniesiony do komisariatu, który odradza się po głębokim upadku. Intryga jest w powieści poprowadzona sprawnie i ma zaskakujące rozwiązanie, ale najciekawsze jest w niej to, jak pracuje policja w warunkach, gdy stałym elementem świata jest wszechobecna mafia.

Maurizio de Giovanni, „BĘKARTY Z PIZZOFALCONE”, Muza