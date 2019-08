Robię to, co uważam za słuszne

Tata zabierał mnie do Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku. Tam brałem udział w konserwacji drewnianych jachtów i cyklinowałem kadłuby. Pierwszy raz byłem na wodzie w wieku sześciu, siedmiu lat. Mój czteroletni syn Eryk właśnie stanął za sterem. Trudno przewidzieć, co z niego wyrośnie. Choć uważam, że jeśli w domu pielęgnuje się ducha sportu, to dzieci zawsze lgną do aktywności fizycznej.