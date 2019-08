…detoks od smartfona

Natalia Wrzosek

Rada 1

Zdiagnozuj problem

Brak telefonu wywołuje u ciebie palpitacje serca, czujesz niepokój, przebywając z najbliższymi, mimowolnie zerkasz na ekran tylko po to, by sprawdzić, która jest godzina? Albo podczas urlopu na plaży desperacko szukasz zasięgu? To może być uzależnienie! – Problem istnieje, jeśli, dla przykładu, kontakt z telefonem powoduje obniżenie napięcia, poczucie ulgi, oderwania od rzeczywistości. Smartfon jest z nami wszędzie, sprawdzamy w nocy, czy „coś nie przyszło”, bierzemy go do toalety m.in. nie po to, by sprawdzić, czy ktoś do nas dzwonił, ale by wejść na media społecznościowe, żeby podziwiać wirtualne życie innych – tłumaczy dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog.