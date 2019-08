Info radar

Rola Trójmorza

Nowe technologie obiecują transportowi wiele, ale przyszłość może wcale nie należeć do rewolucyjnych projektów, tylko do rozwiązań sprawdzonych od lat. Na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy będzie to tematem panelu „Podziemne tunele, indukcyjne samochody, kolej wielkich prędkości – przyszłość komunikacji w Europie?”. Udział w nim wezmą m.in. Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Sylwester Chruszcz z sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury w latach 2007-2011.