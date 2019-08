Platforma szuka prezydenta

Po tym jak właściwie przestało się mówić o możliwym starcie w wyborach prezydenckich Donalda Tuska, Platforma zaczęła szukać kandydata, który mógłby się zmierzyć z Andrzejem Dudą. Na osiem miesięcy przed wyborami główna opozycyjna partia ma kilka niezłych kandydatur. Problem w tym, że wszystkie są zaledwie niezłe. A to za mało, by wygrać z Andrzejem Dudą. Jak ustalił „Wprost”, dziś najpoważniej rozważnym przez Grzegorza Schetynę i jego otoczenie kandydatem na najwyższy urząd w państwie jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Te poszukiwania mocno ostatnio przyspieszyły. Według naszych informacji lider Platformy chce być bowiem pierwszym politykiem z opozycji, który zaraz po wyborach krajowych ogłosi kandydata partii na ten urząd. – Schetyna będzie potrzebował ucieczki do przodu, szybkiej propozycji, by zatrzeć złe wrażenie po wyborach parlamentarnych. Dlatego chce wyprzedzić pozostałe opozycyjne partie. Wtedy z pozycji siły będzie mógł je namawiać do poparcia wspólnego kandydata, strasząc, że w przeciwnym razie głosy anty-PiS znów się rozłożą. W swoim stylu będzie nawoływał do szerokiego porozumieniaw sprawie wspólnego kandydata opozycji pod warunkiem, że będzie to… kandydat Platformy – twierdzi z ironią nasz informator. Sam Trzaskowski podobno wizją startu w wyborach prezydenckich nie jest wcale zachwycony. – Schetyna trochę go więc zmusza do tego kandydowania – mówi jeden z polityków PO. – Uparł się, bo ma sondaże, z których wynika, że prezydent Warszawy zyskuje największe poparcie ze wszystkich potencjalnych kandydatów PO – mówi jeden z polityków.