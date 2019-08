Hejt – instrukcja obsługi

Magda Papuzińska szefowa działu Społeczeństwo

Poświęć chwilę, żeby poznać ofiarę. Dowiedz się, jakie ma dokonania, sytuację zawodową i – najważniejsze – rodzinną. Sprawdź koniecznie, czy nie należy do jakiejś mniejszości – religijnej, narodowościowej, seksualnej. Może jest osobą z niepełnosprawnością? Odczłowiecz ofiarę. Odbierz jej twarz. Wyobraź ją sobie jako czarną skrzynkę z zestawem kolorowych przycisków, od żółtych poprzez pomarańczowe do czerwonego. Chroń siebie. Staraj się nie przekraczać prawa. Nie bądź jak Owsiak, nie ekscytuj się, nie używaj wulgaryzmów, za to mogą cię przyłapać. Nie musisz pisać ofierze wprost, że ją zabijesz. To jest groźba karalna, a ty masz chronić siebie. W ogóle nie musisz nic pisać wprost. Najgroźniejsze dla ofiary i najbezpieczniejsze dla ciebie są sugestie i insynuacje. Pozbądź się całkowicie empatii. Ofiara nie jest twoim bliźnim, nie jest człowiekiem, nie jest nawet ściganym zwierzęciem. Jest przedmiotem pozbawionym życia, jest zaledwie zestawem przycisków, których musisz umiejętnie używać za pomocą swojej klawiatury.