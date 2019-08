Żyć mimo raka

Liczba zachorowań na raka piersi rośnie w całej Europie, jednak śmiertelność z jego powodu spada. Polska w ostatnich latach jest wyjątkiem: rośnie u nas również śmiertelność. – Jednym z powodów jest późniejsze wykrywanie raka piersi, co przekłada się na rokowania. Problemem jest również brak możliwości zastosowania niektórych innowacyjnych terapii, dostępnych dla chorych w innych krajach – mówi dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie. Dotyczy to m.in. najczęściejwystępującego podtypu raka piersi: HR+HER2-. Pod tym skrótem kryje się rak hormonozależny. – Chore na zaawansowanego raka piersi HER2żyją w Polsce krócej niż kobiety w innych krajach, co przekłada się na statystykę ogólnych przeżyć – nie ma wątpliwości dr Jagiełło-Gruszfeld.