Hossa Bessa

Bojkot Coca-Coli

Afera na Węgrzech. Część polityków rządzącej partii Fidesz nawołuje do bojkotu Coca-Coli. Firma rozkręciła na Węgrzech kampanię reklamową ze sloganem „Zero cukru, zero uprzedzeń”. Na plakatach widać kochające się pary, w tym homoseksualne. „Wierzymy, że zarówno hetero-, jak i homoseksualiści mają prawo kochać osobę, którą chcą, tak jak chcą” – odpowiedziała na bojkot Coca-Cola. Viktor Orbán nie skomentował całej sprawy, ale w wywiadzie sprzed kilku lat mówił, że geje „mogą robić, co chcą, ale nie mogą mieć małżeństw uznanych przez państwo. Jabłko nie może prosić, aby nazywać je gruszką” – twierdził w 2016 r.