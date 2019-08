Polska wysycha

Niemal 6 m – tyle wynosił jeszcze w maju poziom wody na wodowskazie w Wiśle w centrum Warszawy. Dzisiaj to już poniżej 40 cm, a w niektórych miejscach z jednego brzegu na drugi można się dostać pieszo. W samej stolicy są strefy, gdzie woda nie sięga nawet kolan. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na Bugu. Tam Łukasz Długowski musiał przed czasem zakończyć swój spływ flisacki. Tratwa znanego blogera i podróżnika utknęła na mieliźnie. Przez cztery godziny wyprawy Długowski pokonał zaledwie półtora kilometra, najwięcej czasu tracąc na wypychanie swojej łódki z płycizny. Nic dziwnego, że najnowszy spot Wód Polskich, promujący oszczędzanie wody, jest zrealizowany w klimacie apokalipsy. Całkowicie wyschnięte akweny, ludzie nabierający resztki płynów z brudnych kałuż i codzienna walka o każdą kroplę. Mocny przekaz jest konieczny, bo sytuacja w Polsce jest dramatyczna. Suszą objęte są wszystkie województwa oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw – informuje prof. Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Na przykład plony kukurydzy przeznaczonej na ziarno są zagrożone w 2231 gminach. To 90 proc. wszystkich upraw w kraju. Niewiele lepiej jest w przypadku owoców, roślin strączkowych, warzyw czy zbóż jarych. Dla mieszkańców miast może oznaczać to jedno: ceny na osiedlowych bazarkach będą jeszcze bardziej szokować, ale do drożyzny powinniśmy się powoli przyzwyczajać. Ale niedobór wody zaczyna być problemem nie tylko dla rolników. Hydrolodzy ostrzegają, że przerwy w dostawie wody mogą wystąpić nawet w miastach.