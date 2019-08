Gorączka złota w Amazonii

Wstanie Amapá, położonym w północno-wschodniej Brazylii, przy granicy z Gujaną Francuską, znajduje się największy chroniony obszar lasów tropikalnych na świecie. Ma powierzchnię niemal połowy Polski. Rosną tam drzewa sięgające kilkudziesięciu metrów, tworzące nietkniętą, pierwotną dżunglę, do której dostępu strzegła dotąd szczególnie kapryśna w tym rejonie Amazonka i jej dorzecza. Ale Amapá to nie wyłącznie bezkresna zieleń. Są to także tereny niezwykle bogate w kruszce. Już od lat 60. XX w. przybywają tu tzw. garimpeiros, wypłukujący drogocenne metale z amazońskich rzek i strumieni. Wśród nich są nie tylko tzw. biali z południa kraju. Wizja wydobycia złota za kilka tysięcy złotych dziennie – mimo że taka gratka zdarza się niezwykle rzadko – przyciąga także miejscowych Indian.