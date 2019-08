Mobilni, a więc niezależni

Alicja Kowalczyk

Ludzkie ciało wraz z upływem czasu się starzeje. Najlepiej widać to na skórze – staje się mniej elastyczna, zmieniają się rysy twarzy, zaczyna opadać jej owal, pojawiają się zmarszczki i bruzdy. Starzeje się także nasz mózg, osłabiają się funkcje poznawcze, mamy trudności z przyswajaniem i przekazywaniem informacji, częściej zapominamy, co mieliśmy zrobić czy powiedzieć. Gorzej funkcjonują także mięśnie i stawy, stajemy się podatni na złamania, narzekamy na bóle i jesteśmy coraz mniej aktywni. Tymczasem to właśnie ruch jest kluczowy dla zachowania dobrego zdrowia na starość. Dlaczego? Ponieważ oznacza niezależność. Daje nam możliwość zadbania o siebie i własne zdrowie. Jest najlepszym lekarstwem. Jeśli jesteśmy aktywni fizycznie i społecznie, to obniżamy ryzyko rozwoju depresji czy chorób metabolicznych. A na sprawność układu kostno-stawowego, który pozwala nam się ruszać, pracujemy całe życie.