Top 9 gadżetów, które ułatwią podróż z dzieckiem

1 Walizka, czyli łóżko

NORWESKI, CHOĆ ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE, PRODUCENT WÓZKÓW I AKCESORIÓW DZIECIĘCYCH, firma Stokke, wpadła na pomysł, który może ułatwić życie zwłaszcza tym, którzy z małymi dziećmi wyruszają w dalekie podróże. To walizka, na której dziecko można wieźć, przemierzając ogromne terminale, a do tego, już po wejściu na pokład samolotu, da się ją przekształcić w podnóżek albo… dziecięce łóżeczko. Walizka przeznaczona jest dla podróżników między 2. a 7. rokiem życia i większość linii lotniczych akceptuje jej funkcje. Cena: ok. 700 zł.