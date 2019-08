Tam i teraz, czyli uważny urlop

Czy byliście państwo w Paryżu? Tak? A doświadczyliście syndromu paryskiego? Po raz pierwszy został on opisany w 2004 r. we francuskim piśmie „Nervure”. To dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy podczas pobytu w Paryżu doznają rozczarowania. Odkrywają, jak bardzo Paryż jest zwyczajny, że znany z mediów obraz stolicy Francji znacząco różni się od rzeczywistości. Bo na miejscu okazuje się, że jedzenie takie sobie, śmieci walają się po ulicach, a paryżanki wcale nie noszą beretów. Po prostu – że Paryż nie jest dość paryski!