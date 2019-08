Rzym po zmierzchu

Rok 1990. Rzymianie z zapartym tchem śledzą mistrzostwa świata w piłce nożnej, gdy do Tybru wpada samochód ze słynnym producentem filmowym. W kieszonce marynarki denata policja znajduje jego zdjęcie z kochanką i trójką młodych scenarzystów. Funkcjonariusze decydują się ich przesłuchać. Paolo Virzi tworzy barwną opowieść o ludziach wywodzących się z odmiennych światów, którzy dali się porwać magii srebrnego ekranu. Oddychają X muzą, ale i w rytmie młodości, lęków, pragnień, niespełnień, ambicji. Właśnie z tym swoim nadgryzionym niepewnościami idealizmem trafiają do serca/ piekła włoskiej kinematografii. Reżyser tworzy ironiczny, niemal gargantuiczny obraz branży, roi się tu od żartów z klasyki i wielkich postaci XX-wiecznej sztuki. Ale autor umie też zatrzymać tę rozpędzoną karuzelę, aby do awanturniczej historii dopisać refleksję o wchodzeniu w życie, empatii i umiejętności obserwacji świata. I taki jest ten film: lekki, a ładny.

„MAGICZNE NOCE”, reż. Paolo Virzi, Against Gravity