Kalejdoskop

Młodzi, gniewni, śmieszni

Komicy Bashir Salahuddin i Diallo Riddle proponują dobitnie realistyczną pocztówkę tytułowej South Side, czarnej dzielnicy w Chicago. To tam mieszkają główni bohaterowie – Simon i Kareem, którzy właśnie skończyli college. W każdym odcinku mają mnóstwo pomysłów na biznes (choćby handel viagrą na czarnym rynku), ale ciągle coś ich plany niweczy: a to lokalni bonzowie, a to przekupna policjantka, a to inwestor bez wyobraźni. A zarabiać trzeba, więc panowie trudnią się ściąganiem x-boxów i dekoderów, które klienci wzięli na okres próbny i nie zwrócili. Twórcom daje to wgląd do domów mieszkańców South Side i okazję do żartów z ich zwyczajów.