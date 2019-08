Dokąd zmierza lewica

Lewo



UFF! MAMY WRESZCIE LEWICĘ W POLSCE! Co prawda jest to wyłącznie znak graficzny, z którym do wyborów pójdzie Komitet Wyborczy SLD, ale to zawsze coś. Ci, którzy mają serca po lewej stronie, mogą głosować. Ci, którzy mają rozum, zapytają jednak: na kogo i na jaki program? Tradycyjna lewica zajmuje się proletariatem, biedą, wykluczonymi, pragnie zmienić stosunki własności i uczynić świat wolnym i równym. Ale już nie ma i nie będzie tradycyjnej lewicy. Doktrynalnie najbardziej na lewo jest partia Razem. Tyle że to dziwna, zamknięta formacja, a przecież lewica zawsze miała charakter masowy i otwarty.