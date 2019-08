Trzej fałszywi tenorzy

Wprost” dotarł do tajnego załącznika przyjętego wraz z uchwałą Rady Krajowej partii Razem. W dokumencie z początku sierpnia zawarte są ustalenia dotyczące wspólnego startu w wyborach parlamentarnych oraz planów dalszej współpracy SLD, Wiosny i Razem. Okazuje się, że liderzy tych partii przyjęli ustalenia, o których – mówiąc delikatnie – nie informują opinii publicznej. W dokumencie czytamy, że SLD zobowiązuje się do finansowania wskazanej przez Razem organizacji pozarządowej „na poziomie 20 proc. uzyskanej subwencji, w oparciu o czteroletnią umowę, z sankcjami prawnymi uniemożliwiającymi jej rozwiązanie przed terminem”. Z tajnego dokumentu wynika też, że Wiosna i SLD planują po wyborach powołanie wspólnej partii. Przy czym nie oczekują od Razem, że się do nich przyłączy. Razem zagwarantowała sobie też prawo do powołania niezależnego koła w przyszłym Sejmie. Marcelina Zawisza, liderka Razem, indagowana przez „Wprost” o tajny załącznik nie odpowiedziała na nasze pytania. A rzeczniczka Razem Dorota Olko powiedziała, że nic o takiej uchwale nie wie, dlatego trudno jej to komentować. – Żadne umowy z partnerami nie są jeszcze spisane, negocjacje trwają, więc tego typu informacje po prostu mnie dziwią – powiedziała Olko. Czyli jak rasowy polityk uciekła od odpowiedzi.