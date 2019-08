A tak dobrze się zapowiadało

Słucham polskich biskupów i mam wrażenie, że są w panice. Nagonka na LGBT to odwracanie uwagi od przestępstw w Kościele, które pokazał ostatnio film „Tylko nie mów nikomu”. Film nie wywołał rewolucji, tak jak nie zrobił jej „Kler” ani książka Frédérica Martela „Sodoma” (kto w Polsce czyta?). Jednak to niewątpliwie krople, które drążą skałę. Skała się chwieje, m.in. dlatego Kościół od lat gromadzi majątek, pomogła mu w tym komisja majątkowa, pomagają miliardowe już dotacje z budżetu państwa. To zasoby,które mają pomóc przetrwać złe czasy, kiedy przyjdzie wyprzedawać opustoszałe świątynie, jak to się dzieje we Francji. „Coraz więcej danych wskazuje na to, że znaczna część polskiego społeczeństwa uległa już sekularyzacji. Istnieją także podstawy, aby przypuszczać, że proces ten będzie postępował.