Miłość w czasach Tindera

Gdy słyszałem wibracje, zalewała mnie euforia. Nagły zastrzyk dopaminy, uderzenie gorąca, czasem erekcja. Rzucałem wszystko, aby jak najszybciej d orwać telefon – tak 33-letni Robert, art director z Warszawy, wspomina czas, gdy korzystał z aplikacji Tinder. Teraz jest „na detoksie”. Ale nie wyklucza, że wkrótce znów wróci do randkowej gry.

Zaczyna się zabawa

Zasady gry są proste – musisz mieć smartfona. Zakładasz konto i określasz, kogo i czego szukasz. Wpisujesz preferowaną płeć, wiek oraz odległość, w jakiej znajduje się poszukiwany/a. To praktyczne, bo wielu użytkowników nie widzi sensu rozpoczynania relacji z osobą, która jest daleko. Wstawiasz swoje zdjęcie, do tego krótki opis. Warto się przyłożyć, bo właśnie foto i parę słów zdecyduje, czy będziesz przesunięty w prawo, czy w lewo. Sam/a też przesuwasz. Jeśli ktoś ci się podoba – w prawo, jeśli nie – w lewo. Takich przesunięć możesz wykonać aż sto, potem musisz odczekać 12 godzin, żeby przesuwać znowu. Chyba że zapłacisz za dodatkową usługę, wtedy możesz machać palcem do woli. Na całym świecie z Tindera korzysta ponad 50 mln użytkowników.