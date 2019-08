Amazonki pełne nadziei

Krystyna Wechmann zastrzega: – Czekamy jeszcze na oficjalny komunikat z ministerstwa. To, co mówię, jest nieoficjalne. A mówi, że w rozmowach z wiceministrem Maciejem Miłkowskim dostała zapewnienie, że dwa cykliby, czyli nowoczesne leki przeciwnowotworowe, znajdą się na ogłoszonej we wrześniu liście refundacyjnej. Nie udało nam się potwierdzić oficjalnie tej informacji w ministerstwie. – To jest to, o co walczyłyśmy – mówi wzruszona Małgorzata Zawadzka, Amazonka, autorka petycji do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o wpisanie cylklibów na listę refundacyjną. Dotychczas petycja pozostawała bez odzewu, w piątek rano wysłała ją po raz trzeci. Tym razem wszystko wskazuje, że więcej nie będzie musiała czekać na reakcję urzędników.