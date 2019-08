W sieci oszustów

Katarzyna, mieszkanka Warszawy, wstała na chwilę od komputera, przy którym spędziła większość dnia, i poszła do kuchni coś zjeść, kiedy zobaczyła w telefonie wiadomość od 13-letniej córki: „Jakim Blikiem? Co jest? Wirus jakiś czy co?”. Po chwili zdziwiła się jeszcze bardziej, bo córka dostała od niej odpowiedź: „jaki wirus... płatność blikiem jest na aplikacji od banku, na telefonie to jest”. – Wiedziałam, że istnieje coś takiego jak Blik, ale nie miałam pojęcia, na czym polega ten system – opowiada Katarzyna. Przestraszyła się, gdy zobaczyła, że z jej skrzynki na Messengerze wyszły wiadomości, których nie napisała, i dotyczą systemu płatności, którego nie zna. Pobiegła do komputera, a tam zobaczyła cały ekran pokryty otwartymi okienkami czatu Messengera, w których trwała podobna rozmowa z różnymi jej znajomymi z Facebooka. W wiadomości wysłanej z jej konta, opatrzonej jej zdjęciem profilowym i nazwiskiem, padało pytanie: „Hej, masz może możliwość płatności Blikiem?”. Znajomi odpowiadali, że nie mają albo że mają, ale wtedy dopytywali: „A o co chodzi?”. Jej profil odpisywał: „Zapłacisz mi za zamówienie? bo mi coś kodu nie generuje ja oczywiście oddam przelewem całą kwotę z nawiązką za pomoc”. Zazwyczaj na tym rozmowa się urywała.