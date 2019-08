Rekord w polskim Davos

Karol Górski

Setki dziennikarzy z kilkudziesięciu krajów, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów. Organizowane od 1992 r. Forum Ekonomiczne to jedna z największych tego typu konferencji w całej Europie. Grono uczestników Forum powiększa się z każdym rokiem. Spotkanie, którego pierwsza edycja zgromadziła nieco ponad setkę gości, obecnie jest uznawane za największą taką konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Forum Ekonomicznego jest Zygmunt Berdychowski. Pochodzi z okolic Nowego Sącza, w latach 1991-1993 oraz 1997-2001 zasiadał w sejmowych ławach. Do wspólnej dyskusji zaprosił postaci ze świecznika sceny politycznej Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli świata biznesu. Wpadł na pomysł, aby ściągnąć ich w swoje rodzinne strony. Dlaczego wybór padł akurat na Krynicę? – Na początku myślałem o Nowym Sączu, ale oddalona o 30 km Krynica oferowała znacznie lepsze warunki lokalowe – przyznaje w rozmowie z „Wprost” Berdychowski. Podkreśla, że początek lat 90. był czasem wielkich zmian. – Wspólnie z kolegami przygotowywałem wolne wybory, później zostałem posłem – wspomina. – Jesienią 1991 r. zorganizowałem konferencję „Polska 3 lata po rewolucji Solidarności”. W tym celu powołałem Instytut Studiów Wschodnich, a rok później Fundację ISW, która do dziś jest organizatorem Forum Ekonomicznego.